حبس مسجل سرق "توك توك" باستخدام مسحوق "الشطة" 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم "م.ر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة "توك توك" بالإكراه فى القطامية.

ترجع الواقعة بتلقى قسم القطامية استغاثة من سائق "توك توك" مصاب باحمرار بالعينين، وقرر أنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم، وفور وصولهما استولى منه على مركبة التوك توك قيادته كرهاً عنه عقب إلقاء مسحوق "شطة" على وجهه محدثاً إصابته المشار إليها وفر هارباً.

وعلى الفور تتبعت القوة الأمنية خط سير هروب المتهم وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية ترويج عملة والمقضى عليه فيها بالسجن 7 سنوات، حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها، وبحوزته كيس بداخله مسحوق "الشطة"، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.