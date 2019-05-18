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حالة الطقس اليوم السبت 18/5/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 18/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة.

 

الطقس فى الأردن

 

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح ضمن مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً فى أغلب المناطق، فى حين يستمر حاراً نسبياً فى الأغوار والعقبة والبحر الميت.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات ما بعد الظهر.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

 

ليلاً

يميل الطقس للبرودة فوق المرتفعات الجبلية خاصة مع ساعات الليل المتاخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

الطقس فى فلسطين

 

تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل ويسود جو معتدل فى كافة المناطق الفلسطينية باستثناء الغورية منها وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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