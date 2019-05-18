تجديد حبس المتهمين بخطف طفل الشرقية لطلب فدية 2 مليون جنيه من أسرته

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهمين الـ4 بخطف طفل من أمام منزله قبل ساعة من وقت الإفطار، واحتجازه لمدة 4 أيام لطلب فدية مالية من أسرته 2 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة يوم السادس من شهر رمضان، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل " محمد و" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادي، مقيم بدائرة مركز مشتول السوق، بقيام مجهولين باختطافه داخل سيارة ملاكي، والاتصال بوالده لطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإعادة الطفل سالما.

تم تشكيل فريق بحث بقياده العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير مباحث الشرقية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، وضم فريق البحث كل من، الرائد شادى الكفراوي، رئيس مباحث مشتول السوق، ومعاونه النقيب أحمد جعفر، والرائد على الفقي، وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل، وتبين أن سيارة سوداء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان.

أسفرت جهوده فريق البحث، عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم "أربعة أشخاص" سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – خطف - تبديد ). وقد أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام بالقاهرة، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك لقيام أحدهم بشراء بضائع من والد المجنى عليه بالقسط ولم يقم بسداد الأقساط وفر هارباً، ولعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجله وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه مستعيناً بباقى المتهمين، وبإرشادهم تم العثور على المجنى عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالماً لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت، برئاسة محمد سليمان، مدير نيابة مشتول، وسكرتارية مصطفى الحضري، حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.