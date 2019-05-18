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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين بالمرج لجلسة 19 يونيو المقبل

السبت، 18 مايو 2019 03:03 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين بالمرج لجلسة 19 يونيو المقبل محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين شريف فؤاد عزب، وعاشور فرج عنتر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين فى المرج، أثناء مشاجرة لـ19 يونيو المقبل.

 

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين "أحمد ح أ " 38 سنة و"مصطفى ح أ" 25 سنة "رجب ق ع" 38 و"طه ع ع " 29 سنة و"سالم خ ج " 31 سنة " قتلا المجنى عليه "مصطفى.أ" عمدا، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وما أن ظفروا به، أطلق الأول عيارا ناريا نحوه، قاصدا إزهاق روحه، محدثا إصابته التى أودت بحياته، وذلك فى أثناء تواجد المتهم الثانى بمكان الجريمة، للشد من أزره.

 

وكشفت التحريات لجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليهم واتفق كل منهم على إزهاق أرواحهم وتم ضبط المتهمين وأقروا بارتكابهم للجريمة.


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