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بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

السبت، 18 مايو 2019 09:00 ص
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات سرقة هاتف محمول - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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عشرات المواطنين يفقدون هواتفهم المحمولة، فى أماكن مختلفة  نتيجة أعمال سرقة وبعض تلك الهواتف تكون غالية الثمن وبعضهم لا يعرف الخطوات التى يجب اتباعها عقب تعرضة لفقد هاتفه على يد عصابات منظمة.

يقدم نبيل إسحاق  المحامى لـ "اليوم السابع" 9 خطوات رئيسية يجب على المواطنين اتباعها فى حالة تعرض هاتفهم المحمول للسرقة.

1- تحرير محضر بقسم الشرطة فى المكان الذى وقع فيه حادث السرقة وليس عنوان مالك الهاتف، مرفق به بيانات الهاتف (الرقم المسلسل، النوع ، الماركة).

2-إحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة بدائرة القسم ويقدم طلب استعلام من شركات المحمول.

3-ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

4-ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة الموجوده بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد (اسمه، رقم بطاقته، عنوانه).

5 - يرسل المحامى العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

6-يطلب رئيس النيابة من موظف الاستيفاء التابع له الاتصال بصاحب الرقم وطلب الهاتف منه.

7-إذا لم يستجب يصدر قرار بضبط وإحضار السارق.

8-يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

9-تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.


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تليفون مسروق

شبكات الاتصال

استرجاع المحمول

محمول مسروق

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل و الآن عادل الأول

" 7-إذا لم يستجب يصدر قرار بضبط وإحضار السارق."

ماشي ياسيدي ..... بس الذاي تعرف النيابة اسم و مكان الحرامي ؟؟!!




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