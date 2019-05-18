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المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

السبت، 18 مايو 2019 05:24 م
المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الأرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

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