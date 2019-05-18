الكشف على 2379 حالة بقافلة طيبة فى " المحمودية" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية المحمودية مركز ههيا، تم توقيع الكشف الطبى على 2379 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى بيان له، أنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية المحمودية التابعة لمركز ومدينة ههيا، وتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2379 مريض شمل 102 حالة جراحة، 449 أطفال ،167 أمراض قلب، 291 باطنة، 126 نساء، 409 جلدية، 418 عظام، 123 حالة أسنان ،155 حالة أنف وأذن ،139 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطن.

كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 146 حالة مقسمة إلى تحليل 63 عينة طفيليات و 83 عينة دم كما تم عمل 20 حالة رسم قلب و 19 حالة أشعة سينية و16 أشعة فوق الصوتية وذلك بمشاركة أخصائيين متميزين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 19 حالة لكلاً من مستشفى ههيا المركزى ومستشفى الزقازيق العام وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه خلال القافلة تم عمل لقاءات توعوية وجلسات تثقيفية مع المواطنين من أبناء القرية عن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء عن فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب .