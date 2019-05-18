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الفريق المصرى المشارك بمسابقة "ISEF" العالمية للعلوم والهندسة يحصد 4 جوائز

السبت، 18 مايو 2019 01:50 م
الفريق المصرى المشارك بمسابقة "ISEF" العالمية للعلوم والهندسة يحصد 4 جوائز الفريق المصري المشارك في مسابقة "ISEF"
كتب محمود طه حسين
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نجح الطلاب المشاركون في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، المقامة في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2019 بمشاركة 80 دولة، في تحقيق 4 جوائز عالمية بعد مشاركة مشرفة ومتميزة من الجانب المصرى.
 
وحصل الطلاب سلمى فوزي وعبد الرحمن حنفي على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال "Environmental Engineering"، ونجح الطالب روماني أشرف، مدرسة بور سعيد الفنية المتقدمة، في حصد المركز الرابع عالميا في مجال "Biochemistry".
 
وفاز الطلاب فارس علاء فتحي وجنة عاطف خضر من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بالإسكندرية بجائزة خاصة من شركة United Technologies عن مشروعهم Novel membrane for wound applications.
 
فيما فاز الطالب سعد ميخائيل من مدرسة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا "STEM" وذلك عن مشروعه Education go بجائزة خاصة م شركة Oracle العالمية في علوم الكمبيوتر.
 
وقالت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني إنه تم إقامة معرض الإسكندرية الجمهوري في شهر مارس الماضي، حيث تم تصعيد 5 مشروعات للمسابقة الدولية، فضلا عن تصعيد 7 مشروعات أخرى من معرضي القاهرة والصعيد والذي أقيم في المدينة التعليمية خلال شهر أبريل الماضي، وتم قبولها جميعا من قبل اللجنة العلمية الدولية للمشاركة في المسابقة.
 
 
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