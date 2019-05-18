السيطرة على طالب مسلح داخل مدرسة بالولايات المتحدة

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تمكن مدرس من السيطرة على طالب كانت في حوزته بندقية داخل حرم مدرسته الثانوية في بورتلاند بغرب الولايات المتحدة.

وقال براد ياكوتس، من شرطة بورتلاند بولاية أوريجون، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - "قبل حلول الظهر بقليل، دخل أحدهم إلى حرم مدرسة باركروز الثانوية بسلاح ناري، فتدخل عدد من موظفي المبنى، وأقدم أحدهم على تثبيته أرضا".وأضاف "لم يبلغ عن وجود إصابات".

ولم تكشف الشرطة التي تدخلت سريعا، عن هوية المشتبه به، لكن وفق شهادات عدة أدلى بها طلاب في مدرسة باركروز الثانوية، فإن المشتبه به هو أحد زملائهم في الدراسة ويبلغ من العمر 18 عاما.

وقال المحققون إن المشتبه به "المسلح ببندقيّة دخل إلى إحدى غرف التدريس" قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقالت شرطة بورتلاند في بيان إن الشرطيين وجدوا لحظة وصولهم إلى المكان أحد الموظفين يحاول السيطرة على ذلك الشخص في أحد ممرات المبنى.

وتتكرر عمليات إطلاق النار في المدارس بالولايات المتحدة، ما يثير جدلا بشأن الأسلحة المنتشرة في البلاد.