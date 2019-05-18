السفارة الأمريكية بإندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة الانتخابات

جاكرتا (رويترز)

أصدرت السفارة الأمريكية فى إندونيسيا، تحذيرا أمنيا قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة فى حين ألقت السلطات الإندونيسية، القبض على 30 شخصا يشتبه أنهم متشددون تقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لا سلكية.

وذكر بيان نشر أمس الجمعة أن السفارة تنصح المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن المناطق التى قد تشهد احتجاجات ضخمة فى جاكرتا وفى مدن أخرى منها سورابايا فى جاوة الشرقية وميدان فى سومطرة الشمالية.

وقالت السلطات الإندونيسية إنها تشدد إجراءات الأمن قبيل يوم 22 مايو موعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة التى أجريت فى الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال فى إفادة للصحفيين أمس الجمعة إن الشرطة فى الشهر الجارى ألقت القبض على 29 شخصا مشتبها بهم على صلة بجماعة أنصار الدولة، وهى أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش فى إندونيسيا، وصادرت ما لا يقل عن خمس قنابل بدائية فى عدة مواقع فى أنحاء جاوة وسولاويسى الشمالية.

وذكر إقبال أن بعض المشتبه بهم تلقوا تدريبا شبه عسكرى وذهبوا إلى سوريا كمقاتلين أجانب، وقالت الشرطة أيضا إن بعض المشتبه بهم تعلموا كيفية استخدام الشبكات اللاسلكية لتفجير عبوات ناسفة لكن لم يتضح حتى الآن مدى تطور خططهم.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على اتصالات هاتفية لطلب مزيد من المعلومات اليوم السبت.