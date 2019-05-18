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السبت، 18 مايو 2019 10:41 م
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السعودية: الملك سلمان يدعو لعقد قمتين طارئتين 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة

السبت، 18 مايو 2019 10:40 م
السعودية: الملك سلمان يدعو لعقد قمتين طارئتين 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين،
كتب وكالات
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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة فى مكة المكرمة .

أعلن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السعودية، بأنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية فى كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وأنه فى ظل الهجوم على سفن تجارية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وما قامت به مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتى ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمى والدولى وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية ، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة فى مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة .

 


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