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السبت، 18 مايو 2019 04:31 م
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الخطوط الكينية تسعى لاستعادة مكانتها بإطلاق وجهات جديدة لأوروبا

السبت، 18 مايو 2019 03:00 م
الخطوط الكينية تسعى لاستعادة مكانتها بإطلاق وجهات جديدة لأوروبا الخطوط الكينية
أ ش أ
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أعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية الكينية، تحسن نتائجها المالية وافتتاح وجهتين جديدتين لرحلاتها نحو روما وجنيف في شهر يونيو المقبل.

 

كانت شركة الخطوط الجوية الكينية، التي تأسست عام 1977، قد كشفت النقاب عن تحقيقها عائدات سنوية بلغت 114.18 مليار شلن كيني (أي ما يعادل 972.8 مليون يورو) وخسائر 64.45 مليون يورو للعام 2018.

 

وأشار سيباستيان ميكوش الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية - خلال مؤتمر لعرض لنتائج أعمال الشركة - إلى أن "إفريقيا تحظى بأعلى معدل نمو في العالم، وهو أمر مهم لسوقنا وأنشطتنا".

 

ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، نما سوق النقل الجوي الإفريقي بنسبة 5.1٪ في عام 2018، مقارنة بـ 4.8٪ لمنطقة الشرق الأوسط و 4.7٪ لآسيا، وتقدم بفارق كبير على أمريكا الشمالية (2.8 %) وأوروبا (2.5 %).

 

وسجلت الشركة، كذلك، زيادة في متوسط عدد مسافريها اليومي ليرتفع من 12 ألفا و484 مسافرا في عام 2017 إلى 13 ألفا و258 مسافرا في عام 2018، وافتتحت في شهر أكتوبر الماضي خطا بين نيروبي ونيويورك.

 

كما أضافت الشركة وجهتين جديدتين إلى شبكة وجهاتها هما روما وجنيف، على أن تدشن الرحلات إليهما اعتبارا من 12 يونيو المقبل، لكن الشركة التي أعيدت هيكلتها في مايو 2018 بعد ارتفاع ديونها، من الممكن تأميمها بالكامل من جانب الدولة التي تمتلك حصة تصل إلى 48.9% من الشركة.

 

وأعلنت استير كويميت وزيرة الدولة الكينية لشئون النقل، في 26 فبراير الماضي، أمام لجنة برلمانية أن المناقشات مازالت مستمرة بشأن عملية التأميم.

 

من جهة أخرى، لا تدرس شركة الخطوط الجوية الكينية، التي خططت لزيادة أسطولها الجوي، التخلي عن شركة "بوينج" والتوجه نحو شركة "إيرباص" لشراء طائرات جديدة على الرغم من تحطم طائرتين "بوينج" من طراز 737 ماكس.

 


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