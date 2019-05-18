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الخارجية الكويتية: نتابع باهتمام مجريات التحقيق فى حادثة وفاة مواطنة فلبينية

السبت، 18 مايو 2019 04:51 م
الخارجية الكويتية: نتابع باهتمام مجريات التحقيق فى حادثة وفاة مواطنة فلبينية عناصر من الشرطة الكويتية
الكويت أ ش أ
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قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، إنها تتابع باهتمام وأسف حادث وفاة المواطنة الفلبينية ماكونستسيل لاقو دايجو الذى وقع قبل عدة أيام بالكويت.

وأعربت الخارجية الكويتية -فى بيان- عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنها تتابع مع الجهات الأمنية التى باشرت التحقيقات منذ البداية، والتى سيتضح فيها ملابسات هذه الحادثة.

وأضافت أنه سيتم اطلاع السلطات الفلبينية على مجريات ونتائج التحقيق، مؤكدة أن الكويت دولة ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين.

جدير بالذكر أن العام الماضي، شهد توتراً بين الكويت والفلبين، حين قامت الحكومة الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية فى ثلاجة، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية بين حكومتى البلدين لتنظيم إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

 


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الخارجية الكويتية

الكويت

أخبار الكويت

حادثة وفاة مواطنة فلبينية

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