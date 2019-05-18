الحلقة الثالثة عشر.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم في مناسكه

عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر عنهما، أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمى الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعله. [البخارى: 1751].

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادى، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: والذى لا إله غيره، هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. [البخارى: 1747، ومسلم: 1296].

أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه:

عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله ابن العباس والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال: عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. [البخاري: 1840، ومسلم: 1205].

الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم فى تعجيله الإفطار والصلاة

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

قال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كريب محمد ابن العلاء، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن أبى عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والاخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله-يعني: ابن مسعود-. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. [مسلم: 1099].