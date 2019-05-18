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الجيش اليمنى يحقق اختراقا مهما بالضالع ويقتل 480 من العناصر الحوثية

السبت، 18 مايو 2019 08:35 ص
الجيش اليمنى يحقق اختراقا مهما بالضالع ويقتل 480 من العناصر الحوثية الجيش اليمنى
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية أن قوات محور الضالع، جنوب اليمن، متمثلة في لواء العمالقة الخامس وقوات الحزام الأمني بالضالع، وبإشراف ومتابعة قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني ، تمكنت بدعم من قوات التحالف، من تحرير مديرية قعطبة بالكامل وطرد الميليشيات الحوثية منها، وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

 

وأوضحت المصادر - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أن قوات الحزام الأمني، بقيادة العقيد أحمد صالح القبة، استطاعت السيطرة على جبل صامح الاستراتيجي المطل على حمر السادة من الشمال، ومعسكر العللة وموقع العباري وحبيل السوق.

 

كما تمكنت قوات لواء العمالقة الخامس، من تحرير موقع قردح بجبهة مريس، وفتح الخط من قعطبة إلى مريس، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد.

 

وأفادت المصادر أن القوات اليمنية تقوم حاليا بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر.

 

وأعلن الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال العشرة الأيام الماضية، نحو 480 قتيلا، ومئات الجرحى في جبهات محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

 

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني في بيان إن 3 أسابيع من المواجهات العنيفة والضارية، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر ميليشيات الحوثي، إلى جانب أسر 60 عنصرا بينهم 12 قياديا ميدانيا، وفرار وتخلي العشرات عن القتال مع الميليشيات.

 

وذكر أن القتلى والجرحى سقطوا جميعهم خلال مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة في عدة مناطق بمحافظة الضالع، في ظل محاولات فاشلة من الميليشيات لتحقيق أي تقدم في المحافظة.

 

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية لعبت دورا كبيرا في استنزاف عتاد الميليشيات الحوثية، وقتل عدد من القيادات الميدانية، ، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات والأطقم والأسلحة.

 

 


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