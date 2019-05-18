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السبت، 18 مايو 2019 10:26 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 18 مايو 2019 09:19 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها دعوة الملك سلمان للرئيس السيسى لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامى بمكة، وتأكيد كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة، والـ6 أشهر القادمة الأكثر انتعاشا، وبدء شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير.
 
 
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السيسي

العاصمة الادارية

صندوق النقد

الاهلي

الزمالك

فواتير الكهرباء

اليوم السابع بلس

ايران

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