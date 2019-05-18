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استهداف منطقة البراجيل وضبط شخصين بحوزتهما 29 قطعة يشتبه فى أثريتها ومخدرات

السبت، 18 مايو 2019 02:23 م
استهداف منطقة البراجيل وضبط شخصين بحوزتهما 29 قطعة يشتبه فى أثريتها ومخدرات المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى _ محمد أبو عوض
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نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وأسفرت الحملات عن ضبط (عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضيتين ومحكوم عليه فى قضية "ضرب") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (30 جرام لمخدر الهيروين- 20 قرص مخدر- 2 طلقة خرطوش- 29 قطعة يشتبه فى أثريتها- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الإتجار، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحوزته (81 طلقة آلى- هاتف محمول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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