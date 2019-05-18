ارتياح بين طلاب الدبلومات الفنية لسهولة الامتحانات فى المحافظات

المحافظات – محمد سليمان - إبراهيم سالم - ناصر جودة - هانى فتحى

أكد عدد من وكلاء مديريات التربية والتعليم والمحافظون على سهولة سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018 / 2019 م وذلك بعد جوله لهم بعدد من اللجان.

ففى القليوبية تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018 / 2019 م، والتى انطلقت اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات فى جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام الإمتحانات للدبلومات الفنية.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن و الصحة و التموين و المستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى ، والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الإمتحان.

واطمأن، على جاهزية الإستراحات المخصصة لإستقبال السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الإمتحانات فى جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 49 الف 946 طالب وطالبه منهم 20357 طالب وطالبة بالتعليم التجارى و25745 طالب وطالبة بالتعليم الصناعى و3844 طالب وطالبة بالتعليم الزراعى، ويتم اداء الامتحانات أمام 150 لجنة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل السادة مديرى الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات بالاضافة إلى تجهيزالإستراحات المخصصة للمشرفين على إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

وأوضح عجلان، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لم تتلق أية شكاوى بشأن سير امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانان وردت من الكتاب المدرسي.

كما أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف انتظام سير اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019 ،دون مشاكل حيث يؤدى أكثر من 26 ألف طالباً وطالبة الامتحانات أمام 78 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة التسهيلات لنجاح عملية الامتحان.

وشدد المحافظ فى بيان له على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التى أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب،مؤكدا على أهمية متابعة توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة،وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة ،خاصة مع تزامن الامتحانات مع شهر رمضان المبارك.

وطالب المحافظ بسرعة التعامل مع أية شكاوى قد ترد عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والتى تتصل على مدار الساعة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعلميم برئاسة وكيل الوزارة، حيث أكد على أنه لم ترد أية شكاوى فى أول أيام الإمتحانات حتى الأن.

من جهته أوضح محمد حسام وكيل الوزارة أن امتحانات الدبلومات بدأت اليوم السبت 18 مايو وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (26834) طالباً وطالبة،منهم 16019 للتعليم الصناعي، و7192 للتجارى ،و3623 للزراعي،مشيراً إلى إلى أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر"تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم بالمراكز لتلقى أى شكاوى أواستفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات،والتى يتم رفعها لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل السريع مع أية مواقف طارئة ، مشيرا إلى أن خطوط سير ولجان الإمتحانات ومراكز توزريع ورق الأسئلة مؤمنة تماما من خلال الشرطة.

كما أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مضيفا انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بجميع المدارس الفنية والادارات التعليمية بدائرة المحافظة وتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والتنسيق مع الشرطة لتامين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات .

واوضح وكيل وزارة التعليم ان غرف العمليات المركزية لم تتلقى أى شكاوى من صعوبة الإمتحانات وان الاسئلة جاءت قى مستوى الطالب المتوسط.

وأدى 38ألف و853 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام ال3سنوات وال5سنوات، والمهنى نظام ال3سنوات " بمحافظة كفر الشيح ، اليوم السبت ، أول امتحاناتهم فى مادتى التربية الدينية "فترة أولى "،و اللغة العربية فترة ثانية فى 116 لجنة ب 13 إدارة تعليمية ، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو الغرف لفرعية بالإدارات التعليمية،أى شكاوى أو تجاوزات ، وشهدت المدارس تواجد أمنى خارج اللجان ، ومتابعة الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء.

كما تابعت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، توفير كل احتياجات المعلمين والمراقبين المقيمين بالاستراحات وتم توفير 44 استراحة للمعلمين والمعلمات من المراقبين والملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحان بدلاً من 28 استراحة .