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اختطاف مولودة من أحد مستشفيات جدة.. وعودتها لذويها بسيناريو مثيرة

السبت، 18 مايو 2019 08:11 م
اختطاف مولودة من أحد مستشفيات جدة.. وعودتها لذويها بسيناريو مثيرة المولودة المختطفة
إيمان حنا
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عثرت الجهات الأمنية بجدة، على المولودة المختطفة من مستشفى فى جدة حيث كشف عم الرضيعة أنه وبعد تضييق الخناق على الخاطفة، قامت بتركها فى أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة مدوناً بها رقم جوّال والد الرضيعة ولاذت بالفِرار.

وكانت الجهات الأمنية والمعنية بمحافظة جدة قد باشرت، واقعة اختطاف مولودة من أحد المستشفيات بالمحافظة، حيث أكّدت "صحة جدة" الواقعة عقب ورود بلاغ من الأب، فيما كشف عم المولودة المختطفة أن كاميرات المراقبة رصدت امرأة دخلت إلى المستشفى بزى نسائى وخرجت من المصعد بزى التمريض، ودخلت على الأم وأخذت المولودة مُدعيةً أنها ستُسلّمها إلى الطبيب للفحص؛ لتهرب بها عبر مصعد العُمال الخلفى، ومن ثَم سلّمتها إلى مركبة كانت تنتظرها عند البوابة الرئيسة للمستشفى، بحسب "سبق".

وأوضح عم الرضيعة "نور"؛ أنه  عُثر على الرضيعة المختطفة؛ حيث قامت المرأة التى اختطفتها بإرجاعها إلى أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة معها بها رقم والدها ولاذت بالفِرار، مبيناً أنهم تلقوا اتصال الجهات الأمنية التى أكّدت العثور على الرضيعة وطالبتهم بالحضور، مؤكداً أن كاميرات المراقبة كشفت أنها المرأة نفسها التى قامت باختطافها من المستشفى والتى ظهرت بالمداخل وبالمصعد وفق التفاصيل التى نشرتها "سبق" عن الحادثة أمس.

وكانت الطفلة "نور" قد وُلدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلاً من اليوم نفسه، واختطافها كان وقت وجودها مع والدتها، حيث دخلت عليها امرأة ترتدى زى التمريض، مدعيةً أن الطبيب يطلبها للفحص، فى ظل وجود شقيقة والدتها، التى كان قد دخلها الشك بعد أن أخذت الطفلة بعربة الحضانة، وعندما تابعتها وجدت العربة في الممر من دون الطفلة، حينها تمّ إبلاغ المسؤولين بالمستشفى، كذلك تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التى باشرت الواقعة ورصدت تحركات المرأة المُختطفة عبر كاميرات المراقبة منذُ دخولها المستشفى بالزى النسائى، ودخولها للمصعد وارتدائها زى التمريض، كذلك مغادرتها بالمولودة عبر مصعد العاملين وصولاً للمركبة خارج المستشفى ومن ثم اختفائها.

 


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