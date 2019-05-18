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إحالة مدير مدرسة فنية بالبحر الأحمر للتحقيق لاعتماده النتيجة دون علم المديرية

السبت، 18 مايو 2019 12:53 م
إحالة مدير مدرسة فنية بالبحر الأحمر للتحقيق لاعتماده النتيجة دون علم المديرية امتحانات الطلاب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أحالت نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مدير مدرسة جمال نظيم الفندقية، وعدد من العاملين لها للتحقيق بسبب اعتمادهم نتيجة الصف الأول الثانوى بالمدرسة دون علم الإدارة التعليمية أو المديرية.

وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة التى اعتمدتها إدارة المدرسة "لاغية"، وتم تشكيل لجنة لفحص النتيجة وإعلانها خلال الأسبوع الجارى، موضحة أن مدير المدرسة والعاملين بها اعتمدوا النتيجة دون إخطار المديرية وقاموا بإعلانها على الطلاب، مؤكدة أن تلك النتيجة "لاغية" وسيتم إعلان النتيجة الرسمية عقب فحصها خلال الأسبوع الجارى.


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