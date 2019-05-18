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أمن الدولة البلجيكى: رصدنا 80 لاجئا يمثلون تهديدا لأمن البلاد

السبت، 18 مايو 2019 04:18 م
أمن الدولة البلجيكى: رصدنا 80 لاجئا يمثلون تهديدا لأمن البلاد الشرطة البلجيكية
كتب : أحمد علوى
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قال جهاز أمن الدولة البلجيكيى، إنه رصد أن هناك 80 طالب لجوء يمثلون تهديدًا محتملاً للنظام العام وحذر المسئولين فى مكتب الأجانب، وأفاد أمن الدولة أن 36 منهم ثبت عليهم التطرف أو الإرهاب من قريب أو حتى من بعيد.

 

وفحصت أجهزة المخابرات العام الماضى نحو 2364 طالبا لجوء تم اكتشاف وجود 80 منهم، متورطين فى أعمال إرهابية أو على صلة بمتطرفين، وفى عام 2017، بلغ هذا العدد 125 شخصًا من إجمالى 158000 شخص تم فحصهم.

 

لا يتحقق أمن الدولة فى حالات الإرهاب أو التطرف المحتملة فحسب، بل يستعرض أيضًا التهديدات الأخرى، مثل التجسس ومحاولات نشر الأسلحة النووية والتطرف الدينى.

 

وبحسب أمن الدولة النتيجة الإيجابية لا تعنى بالضرورة أن الشخص خطير، هؤلاء هم الأفراد الذين لفتوا انتباه أجهزة الاستخبارات فى مرحلة أو أخرى.

 

وقد يطلب مكتب الهجرة من أمن الدولة معلومات إضافية عن طالبى اللجوء المعلن عنهم ، مما قد يؤدى إلى مزيد من البحث.


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