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أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لمواطنيها بإندونيسيا قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات بالبلاد

السبت، 18 مايو 2019 03:58 م
أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لمواطنيها بإندونيسيا قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات بالبلاد الشرطة الاندونيسية
أ ش أ
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أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين، قبيل الإعلان يوم،الأربعاء، المقبل عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، التي جرت في البلاد الشهر الماضي.

 

وطالبت السفارة - في بيان نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم،السبت، المواطنين الأمريكيين بتجنب المناطق التي من المتوقع أن تحدث فيها مظاهرات كبيرة في العاصمة جاكرتا وبعض المدن الأخرى، مثل سورابايا في إقليم جاوة الشرقية، وميدان في إقليم سومطرة الشرقية.

 

وكانت السلطات الإندونيسية قد عززت من إجراءاتها الأمنية قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات في 22 مايو الجاري، كما اعتقلت نحو 30 مسلحا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات أثناء الإعلان عن النتائج.

 

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أعلن فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، كما أعلن برابوو سوبيانتو المنافس الأبرز لويدودو فوزه في هذه الانتخابات بناء على تعداد أعضاء حملته الانتخابية.

 


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