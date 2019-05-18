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أقدم صورة لمكة المكرمة تباع بـ250 ألف دولار

السبت، 18 مايو 2019 10:40 ص
أقدم صورة لمكة المكرمة تباع بـ250 ألف دولار أقدم صورة لمكة المكرمة
إيمان حنا
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250 ألف دولار، إنه ثمن أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التقطت لمكة المكرمة، حيث تم بيعها فى مزاد شهدته دار "سوثبى" للمزادات ببريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والصورة التي التقطها مستشرق هولندي شهير يعتقد أنها تعود لعام 1888، ولم تذكر الصحيفة وقت انعقاد المزاد أو المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق كريستيان سنوك هرخرونيه، الموظف حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

وقالت الصحيفة إن هيرجونيز كان "أول باحث غربي يزور مكة"، وتظهر صوره حجاجا على الطريق المؤدى إلى المدينة المقدسة، وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقا بارزا.

وكان سنوك هرخرونيه يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

وقالت دار سوثبي للمزادات إنها تقدم "مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي أتت مباشرة من عائلة سنوك هرخرونيه في شهر مايو، وتتميز بشكل خاص بأنها تنتمي إلى مجموعة المؤلف الخاصة".


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اليوم السابع بلس

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