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76 قانون وافق عليها البرلمان خلال 7 أشهر .. تعرف عليها

الجمعة، 17 مايو 2019 05:03 م
76 قانون وافق عليها البرلمان خلال 7 أشهر .. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
نور على
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يرصد اليوم السابع القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال أشهر منذ بداية دور الانعقاد فى أكتوبر حتى الآن وتشمل 76 مشروع قانون منها 51 مشروع قانون خاصة بربط الحساب الختامى وجاءت المشروعات  كالآتى:

 

1:مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1964 في شأن مزاولة مهنة الطب

 

2:مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 

3:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن  بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدوله الخاصة

 

4:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

 

5:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنققعات ومنع أحداث الحفر

 

6:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بشان انشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية و الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

 

7:مشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

 

8:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

 

9:مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرفية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة

 

10:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

 

11:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

 

12:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص  بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة2005

 

13:مشروع قانون بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة

 

14::مشروع قانون  بالترحيب لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس للبحث عن البترول في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس بمصر

 

15:مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للآمال السوداء بشأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها بمصر

 

16:مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

 

17:مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

 

18:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

 

19:مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

 

20:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972

 

21:مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة ق الغاز

 

22:مشروع قانون بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

 

23:مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة ابو طرطور بالصحراء الغربية

 

24:مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2008 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

 

25:مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

 

 ## 51مشروع قانون خاصة بالحسابات الختامية وتشمل مشروع قانون بربط الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/3018

 

27:مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنه الماليه 2017/3018

 

ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017 /2018

 

وعدد 48 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية


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