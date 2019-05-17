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66% من القراء يؤيدون مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الابتدائية لمحاربة الأمية

الجمعة، 17 مايو 2019 07:37 ص
66% من القراء يؤيدون مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الابتدائية لمحاربة الأمية
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية لمحاربة الأمية، أيد غالبية القراء مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الابتدائية لمحاربة الأمية.

الاستطلاع
الاستطلاع

وأيد 66% من القراء مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الابتدائية لمحاربة الأمية، بينما عارض 31% من القراء مقترح عدم توظيف غير الحاصلين على الابتدائية لمحاربة الأمية، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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القراء

اليوم السابع

الامية

الحكومة

وظائف حكومية

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