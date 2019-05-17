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200 ألف مصلى يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 02:50 م
200 ألف مصلى يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى
رويترز
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قالت مديرية الأوقاف فى مدينة القدس إن عدد المصلين فى المسجد الأقصى ارتفع إلى حوالى 200 ألف فى الجمعة الثانية من شهر رمضان فى ظل استمرار تضييق الاحتلال الإسرائيلى الخناق على الفلسطينيين.

وقال الشيخ إسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى فى خطبة الجمعة "إن تدفقكم ومجيئكم وبهذه الأعداد الكبيرة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، رسالة واضحة المعالم إلى من يدعى أو يقول إن المسجد الأقصى ليس للمسلمين".

 

وأضاف أن هذه الأعداد "رسالة صريحة صادقة إلى كل من يحاول المساس بقدسيته ومكانته وإسلاميته".

 

وكان عدد من أدوا صلاة الجمعة الماضية 180 ألفا بحسب مديرية الأوقاف.

 

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر الحواجز الضخمة المقامة على مداخل المدينة.

 

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية فى تغريدة على تويتر إن ما يقرب من 75 ألف فلسطينى دخلوا إلى مدينة القدس عبر المعابر المؤدية إليها مقارنة مع حوالى 54 ألفا فى الجمعة الثانية من رمضان الماضي.


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