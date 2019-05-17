10 ملايين جنيه إضافية للهيئة المصرية العامة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى

على عبد الرحمن

فى إطار الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات والتيسير على الجهات الإدارية بالمحافظات لسرعة رصد التعديات التى تتم عليها وإزالتها فوراً، تقرر إتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والعزب والكفور والنجوع فى المحافظات، ليصل ما تم اتاحته حتى الان مبلغ 210 ملايين جنيه لتثبيت علامات الحيز العمرانى فى المدن والعزب والكفور والنجوع .

كما تم الانتهاء من 116 مدينة من اجمالى 130 مدينة فى 23 محافظة منها 14 مدينة فى محافظة الدقهلية و12 فى محافظة البحيرة و11 فى كفر الشيخ و7 مدن فى كل محافظات دمياط والغربية وقنا، من أجل رفع نقاط الحيز العمرانى للمدن فى منع ظهور مناطق عشوائية جديدة والتغلب على المشكلات التى تقف عقبة فى طريق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن.

ذلك وقد تم الانتهاء من مشروع الحيز العمراني لعدد 12 ألفاً و342 عزبة وكفر ونجع فى 15 محافظة منها 3605 نجع وكفر فى محافظة البحيرة و 1874 عزبة ونجع فى محافظة الشرقية و 1598 عزبة فى سوهاج و1221 عزبة ونجع فى محافظة الدقهلية.

ويأتي ذلك فى الوقت الذي يُجرى فيه التوسع فى تحديث الأحوزة للعزب والنجوع والكفور بالمحافظات بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن وتوصيل جميع المرافق لها وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى 2030 واعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد ذات الموارد والمعوقات الاقتصادية واضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية.