يلقبه الأقباط بحامى الإيمان.. 7 معلومات عن القديس أثناسيوس الرسولى فى عيده

سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية هذه الأيام بعيد القديس أثناسيوس الرسولى الملقب بحامى الإيمان وهو أحد أهم وأشهر قديسى الكنيسة الأرثوذكسية لعدة أسباب تعرف عليها فى النقاط التالية:

1- كان بطريركًا للكنيسة القبطية لمدة 47 عامًا إذ ولد سنة 298 وتوفى سنة 373 إذ عاش 75 سنة نصفهم وهو بابا للكنيسة.

2- بدأت حكايته فى عصر البابا إلكسندروس البابا رقم 19 للكنيسة حين رآه يلعب على شاطئ البحر مع الأطفال فرأى فيه النبوغ المبكر وقرر رعايته ليصبح شماسه الخاص.

3- وبعد ذلك صار البطريرك الـ20 التالي للبابا ألكسندروس الذى رباه ورعاه كنسيا منذ نعومة أظافره.

4- رافق القديس أثناسيوس البابا ألكسندروس فى مجمع نيقية وحضر صياغة قانون الإيمان، وكان له فضل كبير في صياغة التعبيرات والمصطلحات اللاهوتية العميقة.

5- واجه بدعة "أريوس" فى مجمع نيقية إذ ينسب له محاربة الأفكار الدخيلة على العقيدة المسيحية مثل الأريوسية.

6- تتلمذ على يد القديس انطونيوس الملقب بأبو الرهبان الذى يعتبر أول راهب فى التاريخ المسيحى.

7- نظرا لمكانته الرفيعة فى الكنيسة القبطية، فإن هناك عدد من الكنائس تتسمى باسمه فى مصر والمهجر.