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يلقبه الأقباط بحامى الإيمان.. 7 معلومات عن القديس أثناسيوس الرسولى فى عيده

الجمعة، 17 مايو 2019 03:09 م
يلقبه الأقباط بحامى الإيمان.. 7 معلومات عن القديس أثناسيوس الرسولى فى عيده الكنيسة القبطية - أرشيفية
سارة علام
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تحتفل الكنيسة القبطية هذه الأيام بعيد القديس أثناسيوس الرسولى الملقب بحامى الإيمان وهو أحد أهم وأشهر قديسى الكنيسة الأرثوذكسية لعدة أسباب تعرف عليها فى النقاط التالية:
 
1- كان بطريركًا للكنيسة القبطية لمدة 47 عامًا إذ ولد سنة 298 وتوفى سنة 373 إذ عاش 75 سنة نصفهم وهو بابا للكنيسة.
 
2- بدأت حكايته فى عصر البابا إلكسندروس البابا رقم 19 للكنيسة حين رآه يلعب على شاطئ البحر مع الأطفال فرأى فيه النبوغ المبكر وقرر رعايته ليصبح شماسه الخاص.
 
3- وبعد ذلك صار البطريرك الـ20 التالي للبابا ألكسندروس الذى رباه ورعاه كنسيا منذ نعومة أظافره.
 
4- رافق القديس أثناسيوس البابا ألكسندروس فى مجمع نيقية وحضر صياغة قانون الإيمان، وكان له فضل كبير في صياغة التعبيرات والمصطلحات اللاهوتية العميقة.
 
5- واجه بدعة "أريوس" فى مجمع نيقية إذ ينسب له محاربة الأفكار الدخيلة على العقيدة المسيحية مثل الأريوسية.
 
6- تتلمذ على يد القديس انطونيوس الملقب بأبو الرهبان الذى يعتبر أول راهب فى التاريخ المسيحى.
 
7- نظرا لمكانته الرفيعة فى الكنيسة القبطية، فإن هناك عدد من الكنائس تتسمى باسمه فى مصر والمهجر.
 

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القديس اثناسيوس

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