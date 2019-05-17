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وزير الدفاع الصينى يؤكد تعزيز التعاون مع موسكو لمواجهة التهديدات الأمنية

الجمعة، 17 مايو 2019 06:45 م
وزير الدفاع الصينى يؤكد تعزيز التعاون مع موسكو لمواجهة التهديدات الأمنية الرئيس الصينى
بكين أ ش أ
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قال عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع الوطنى الصينى "وى فنج خه" إن الصين وروسيا ستتعاونان بشأن مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وستعززان القدرات للمواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات الأمنية.

وأوضح وزير الدفاع الصينى - خلال مؤتمر موسكو الثامن بشأن الأمن الدولي، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة - أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا تتطور على مستوى رفيع، والتعاون بين الجيشين ينمو بشكل أعمق وأقوى.

وأضاف أن الجيش الصينى يدعم مفهوما جديدا للأمن المشترك والشامل والتعاونى والمستدام وكذلك بناء نمط جديد من العلاقات العسكرية، ويتحمل المسؤوليات الدولية، ويدفع من أجل تطوير آليات الأمن، ويحافظ بقوة على السلام والاستقرار العالميين.

وحث المجتمع الدولى على الالتزام بالتعددية والعدالة والنزاهة والتعاون المربح للجميع وكذلك الحوار والتشاور، ومعارضة الأحادية وسياسة القوة واللعبة الصفرية واستخدام القوة، لافتا إلى أن مفهوم بناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية منهج حتمى فى تحقيق الحلم المشترك لجميع الشعوب على مستوى العالم من أجل حياة أفضل.

وأكد وزير الدفاع الصينى أن بلاده ملتزمة دائما بتدعيم السلام ودفع النمو العالمى وحماية النظام الدولي.

 


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الرئيس الصينى

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