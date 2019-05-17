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هربًا من ارتفاع حرارة الجو.. اعرف حكم التبرًد بالمياه فى نهار رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 م
هربًا من ارتفاع حرارة الجو.. اعرف حكم التبرًد بالمياه فى نهار رمضان التبرد بالمياه فى نهار رمضان - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال ما حكم التبرد بالمياه أثناء الصيام.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث قال، إن تبرُّد الصائم بالماء، بأن يغتسل أو أن يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش، جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم.

ودلل الدكتور محمد عبد السميع فتواه بقوله:"وذلك لما روى عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر جُنُبًا في رمضان، من غيرِ حلم فيغتسل ويصوم"، وذكر البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "كانَ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأبزن: هو حوض الاستحمام.


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دار الافتاء

الافتاء

حكم الاستحمام فى نهار رمضان

الاستحمام اثناء الصوم

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