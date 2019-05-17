video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 ص
"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار قطع الأشجار - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

تسعى الدولة دائما ًللحفاظ على البيئة، والحفاظ على الثروات القومية المختلفة، والتى تأتى فى مقدماتها الحفاظ على النباتات والأشجار والزهور، وهو ما ظهر على لسان المشرع بعدد من القوانين فى مقدماتها قانون العقوبات المصرى، والذى يعرفه بعض المتخصصين، أنه القانون الجامع"أى الجامع لكل العقوبات".

عاقب المشرع المصرى فى قانون العقوبات كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة بالعقاب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً، فى الفصل الباب الثانى عشر، وبالتحديد فى المادةرقم 162 ، والتى تنصت على ما يلى :

"كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي."

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"طاقة البرلمان" توصى بحضور وزراء التنمية المحلية والرى والبيئة لمنع قطع الأشجار

قارئ يستغيث بحى زهراء المعادى من فوضى قطع الأشجار بالمنطقة

قطع أشجار غابات الأمازون فى البرازيل يبلغ أعلى مستوياته منذ عقد

نائب محافظ القاهرة: قطع الأشجار الخطرة بالشوارع والمدارس حفاظا على الأرواح

قطع الاشجار

الاشجار العامة

الطرق العام

التعدى على الاشجار

قطع الأشجار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة