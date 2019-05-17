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نقيب الزبالين: ملف النظافة يشهد تطورًا كبيرًا الفترة المقبلة

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 ص
نقيب الزبالين: ملف النظافة يشهد تطورًا كبيرًا الفترة المقبلة شحاتة المقدس نقيب الزبالين
كتبت آية دعبس
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قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين، بالقاهرة الكُبرى، إن مصر ستشهد فى الفترة المقبلة تطورًا كبيرًا فى ملف النظافة، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للجهات المعنية بملف النظافة، حيث سيتم التنسيق والتعاون والمتابعة خلال الفترة المقبلة، مع نقابة الزبالين وأعضائها لتحسين مستوى منظومة النظافة.
 

وأكد المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استعداد النقابة وأعضائها على مستوى محافظات القاهرة الكُبرى، لرفع كفاءة المنظومة، بعد بداية عملهم فعليًا منذ فترة بالقاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية بأغلب مناطق المحافظة.
 

يأتى ذلك على خلفية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، خاصة فى الأماكن الأكثر ازدحامًا بالسكان، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس فى هذا المجال فى أسرع وقت.

 


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