موجز أخبار 1 ظهرًا.. عفو رئاسى عن 560 محبوسًا أبرزهم عبد الحليم قنديل

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الهامة على رأسها العفو الرئاسى عن 560 محبوسًا أبرزهم عبد الحليم قنديل، وغلق محور جوزيف تيتو جزئيًا لمدة 30 يوميًا لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى.

وإلى أهم العناوين..

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بشأن العفو عن 560 متهماً محبوسين على ذمة عدد من القضايا، أبرزهم عبد الحليم قنديل، كما شمل العفو فتيات حكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً باسم "بنات دمياط".

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، لمدة شهرًا كاملاً وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن آلام ظهره التى يباشر علاجها بألمانيا تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية وفقا لتعليمات الطبيب وهى شرب المياه والشمس والنوم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان للحجز أمام المسافرين، وتقوم غدا بالسبت بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان.

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، مطلع الأسبوع المقبل، يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات أسباب إلغاء امتحان الطالب وحرمانه منه.

أفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر بأن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة فى المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنويا، أى ما يقارب 27 ألف دولار.

أقال الرئيس الجزائرى الانتقالى عبد القادر بن صالح مدعيين اثنين فى العاصمة الجزائرية وسط تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد.

أنهى مسئولو النادي الأهلي بشكل شبه رسمى صفقة رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار للقلعة الحمراء، من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي والتى تنتهى يوم 30 يونيو المقبل.