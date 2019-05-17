مسئول بريطانى: ندعم الحكومة الشرعية باليمن ومازالت المخاطر قائمة

إيمان حنا

أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط آندرو موريسون على دعم بريطانيا الدائم للحكومة الشرعية باليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحرصها المستمر على تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن، كما أوردت وكالة سبأ.

وكانت الخارجية البريطانية، قد اكدت أن السلام فى اليمن بات أقرب، مشددة على أن انسحاب الحوثيين ونشر مراقبى الأمم المتحدة ضرورى لأجل عملية السلام، وعبرت عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص مارتن جريفيث باليمن والجنرال لوليجارد لما بذله من جهود، فى الوقت نفسه حذرت من أن هناك مخاطر حقيقية مازالت قائمة، فالاعتداء الحوثى على السعودية، غير مقبول، بل إنه يقوض الثقة اللازمة لتسوية الصراع فى اليمن، سوف يجري مجلس الأمن تقييما للتقدم الحاصل، لكن الآن ليس هو الوقت للاستفزاز فى الوقت الذى نقترب فيه من تحقيق النجاح".

ومن جهة أخرى طالبت اليمن المملكة المتحدة وبقية المجموعة الدولية باتخاذ موقف حازم من ممارسات الميليشيا الحوثية الانقلابية والضغط عليها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم والالتزام بالقرارات الدولية والذهاب الى سلام دائم ومستدام ينهي الحرب العبثية التي أرتكبتها بحق الشعب اليمنى.