مسؤول إيرانى يدعو لمفاوضات مع واشنطن ويحدد دولتين عربيتين لاستضافتها

وكالات الأنباء

دعا رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى، اليوم الجمعة، لإجراء مفاوضات مع واشنطن فى العراق أو قطر لإدارة التوتر الحالى.

وقال حشمت الله فلاحت بيشة، فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، "كبار المسئولين فى إيران وأمريكا نفوا وقوع الحرب، لكن هناك طراف ثالث فى عجلة لتدمير جزء كبير من العالم".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومى "يجب أن يكون هناك طاولة مفاوضات عاجلة فى العراق أو قطر يجتمع عليها مسئولى كلا الطرفين إيران وأمريكا، وتكون المهمة الأساسية العاجلة لهذه الطاولة إدارة التوتر الحالى"، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك "، اليوم الجمعة.

ويذكر أن شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أكدت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يفضل خوض أى مواجهات عسكرية مع إيران بخلاف ما تردده عدد من التقرير الإعلامية الغربية، مشيرة إلى ترامب يفضل الدخول فى حوار مفتوح مع الإيرانيين خاصة أن خوض الحروب يتعارض مع وعوده الانتخابية السابقة.

وذكرت شبكة "سى إن إن"، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح غاضبا من الانطباع الناشىء حول أن مستشاريه للأمن القومى المنتمين للصقور يقودونه نحو حرب مع إيران على الرغم من ميوله الإنعزالية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال، للصحفيين، أمس الخميس، بأنه يأمل بتجنب وقوع حرب مع إيران، من جانبه أعلن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، أن بلاده لا تنوى الدخول فى حرب مع الولايات المتحدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن طهران ستواصل مواجهتها لمخططات واشنطن.