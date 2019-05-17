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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

الجمعة، 17 مايو 2019 06:37 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري ارشيفية_
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري

ويتم توقيع مخالفة على السائق من خلاله خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

-قيادة مركبة في الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، مخالفة على السائق يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

 

 


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