لو عندك مشكلة فى نقص السلع والخدمات برمضان.. اعرف إزاى تقدم شكوى

كتب على عبد الرحمن

تخصص الحكومة عددًا من منافذ السلع الاستهلاكية فى المحافظات، لتوفير السلع طوال العام، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذى يكثر فيه الطلب على السلع الغذائية، وفى المقابل خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام تليفونات وفاكسات لتلقى شكاوى المواطنين من نقص السلع الغذائية أو التكدسات المرورية أو تراكم القمامة فى الأحياء والمدن، بجميع المحافظات.



"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيفية التقدم بشكوى تخص هذه الخدمات وغيرها إلى وزارة التنمية المحلية:

1- يمكن للمواطنين تقديم شكواهم عبر صفحة مبادرة صوتك مسموع على فيس بوك "www.facebook.com/sotakmasmwo"

2- يمكن تقديم الشكوى عبر الخط الساخن 15330 ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة

3- خصصت الوزارة بريدا الكترونيا لتقلى الشكاوى من خلاله وهو Info@mld.gov.eg

4- إرسال رسالة عبر تطبيق التراسل "واتس اب" من خلال الرقم 01150606783.

5- غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597".



وكانت كل محافظة شكلت غرفة عمليات بالتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز، لمتابعة عمليات توافر السلع داخل الشوادر فى كل محافظة والتنسيق مع الجهات والإدارات المختلفة مثل المرور والصحة والتموين، والمرافق والخدمات على مدار اليوم لمواجهة أى ظروف طارئة فى قطاع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها.