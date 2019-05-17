لصوص يعتدون على سائق بالأسلحة البيضاء لسرقة توك توك بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى مجهولين على سائق توك توك بالأسلحة البيضاء فى الجيزة، واستولوا على التوك توك الخاص به بالإكراه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك، نتيجة الإعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين أن سائق توك توك يدعى "محمود" اعتدى عليه مجهولين، واستولوا على التوك توك الخاص به وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، للتتولى النيابة التحقيق.