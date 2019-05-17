فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت قوات الشرطة حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من القضايا الأمنية والهاربين من الأحكام القضائية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.