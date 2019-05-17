video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

الجمعة، 17 مايو 2019 05:17 م
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، بمناسبة احتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان،  حيث ألقى الخطبة الدكتور أسامة الأزهرى وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وعقب أداء الصلاة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكداً أن الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر دورهم الوطنى المخلص فى حماية أمن مصر القومى وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أنفسهم  دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أنارو بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية و كبار قادة القوات المسلحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا بشمال ووسط سيناء.. وتدمير 29 مخبأ ووكر تستخدهم العناصر الإرهابية.. واحباط تسلل 1048 مهاجرًا غير شرعيًا.. والقوات البحرية تستمر فى حماية الأهداف الاقتصادية (فيديو وصور)

القوات المسلحة تدمر سيارات دفع رباعى ودرجات نارية للعناصر الإرهابية

الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى.. افتتاح محور تحيا مصر العملاق والكوبرى الملجم أعلى النيل والمرحلة الثانية من محور روض الفرج.. والكوبرى يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية

وزير الدفاع

السيسى

مسجد المشير

الرئيس السيسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة