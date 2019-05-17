video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 05:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عقوبة تنتظر 3 متهمين بالتعدى جنسيا على ربة منزل فى مصر القديمة..تعرف عليها

الجمعة، 17 مايو 2019 05:00 ص
عقوبة تنتظر 3 متهمين بالتعدى جنسيا على ربة منزل فى مصر القديمة..تعرف عليها التعدى الجنسى - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط 3 عاطلين، بتهمة التعدى جنسيا على ربة منزل بمنطقة مصر القديمة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيايات جنوب القاهرة الكلية، عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا باقتحام ثلاثة عاطلين منزل سيدة والتعدى عليها جنسيًا، وبانتقال الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

يقول المحامى بسام حواش، إن المادة 268 من قانون العقوبات، نصت على كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى حد مقرر للأشغال الشاقة المؤقتة، لافتا إلى أنه اذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

 

وأضاف حواش، أن جريمة هتك العرض تصنف كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، لافتا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة أو التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى عليه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متسول لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل ببولاق أبو العلا

تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح

النيابة تستخرج جثة طفل قتله حداد بعد التعدى جنسيا لتشريحها بالشرقية

حبس الحداد المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح

هتك العرض

عقوبه هتك العرض

مصر القديمه

امن القاهره

التعدى الجنسى

تحقيقات نيابة مصر القديمة

المستشار إيهاب عبد اللطيف

نيايات جنوب القاهرة الكلية

الأجهزة الأمنية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة