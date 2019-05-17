عقوبة تنتظر 3 متهمين بالتعدى جنسيا على ربة منزل فى مصر القديمة..تعرف عليها

كتب سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط 3 عاطلين، بتهمة التعدى جنسيا على ربة منزل بمنطقة مصر القديمة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيايات جنوب القاهرة الكلية، عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا باقتحام ثلاثة عاطلين منزل سيدة والتعدى عليها جنسيًا، وبانتقال الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

يقول المحامى بسام حواش، إن المادة 268 من قانون العقوبات، نصت على كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى حد مقرر للأشغال الشاقة المؤقتة، لافتا إلى أنه اذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

وأضاف حواش، أن جريمة هتك العرض تصنف كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، لافتا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة أو التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى عليه.