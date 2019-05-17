عاطل يقتل "ابن خاله" بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية

تجرد عاطل بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع أ . ع 35 عاما تاجر مواشى.



بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام محمد .أ 32 عاما تاجر مواشى بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات مالية بينهم،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.