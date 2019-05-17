video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طبيب أمريكى يعتدى جنسيًا على 177 طالبًا خلال 20 عامًا

الجمعة، 17 مايو 2019 09:26 م
طبيب أمريكى يعتدى جنسيًا على 177 طالبًا خلال 20 عامًا اعتداء جنسى
كتب - هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

اعتدى طبيب فى ولاية أوهايو الأمريكية جنسيًا على 177 طالبًا على الأقل، خلال 20 عامًا مما كانوا يتعلمون الطب على يديه فى إحدى الجامعات الأمريكية بالولاية.

 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن مسئولى الجامعة التى كان يعمل بها الطبيب كانوا على دراية بالجرائم، لكنهم لم يتحركوا بشكل كافٍ حتى يوقفوا الجانى.

 

وارتكب الطبيب اعتداءاته الجنسية، بين سنتى 1979 و1997، خلال عمله فى جامعة "أوهايو ستيت"، وشملت قائمة الضحايا ذكورًا، وأوضح التقرير أن الطبيب ارتكب جرائم جنسية أخرى فى أحد المراكز الطبية، فضلاً عن عيادته التى تقع خارج المؤسسة الجامعية.

 

وانتحر الطبيب ريتشارد ستروس، عام 2005، ويرى أطباء أن الجامعة ستدفع فاتورة باهظة أمام القضاء بسبب تقصيرها فى حماية الطلبة من الاعتداءات الجنسية.

 وتعيد الفضيحة الجديدة إلى الواجهة قصة الطبيب لارى نصار، الذى اتهم بالاعتداء على 250 امرأة وقاصرًا على الأقل فى ولاية ميشجان، ويقضى عقوبة بالسجن مدى الحياة فى الوقت الحالى.

 

وفى وقت سابق، وافقت جامعة "ميشجان ستيت" على دفع 500 مليون دولار لضحايا نصار، فى مسعى إلى طى القضية التى أثارت استنكارًا واسعًا فى الولايات المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بتقرير طفلة تعرضت للاغتصاب والقتل

المحافظون يواصلون معركتهم ضد "الإجهاض".. 4 ولايات أمريكية تحظره.. آلاباما تسن تشريعًا بالسجن مدى الحياة.. وتحظره فى جميع مراحل الحمل ولا تعفى ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم.. والقرار يتفق مع سياسات ترامب

"أشهر 30 مجرم فى رمضان".. "التوربينى" من مجنى عليه لجانى اغتصب 32 طفلا

"أمريكا بتضرب من تحت الترابيزة".. ضغوط كبير لتسليم أسانج لأمريكا.. واشنطن تحث السويد على إعادة فتح قضية الاغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس.. محامى جوليان: تفاجئت بسرعة استجابة سلطات السويد ويؤكد: موقفها محرج للغاية

طبيب

الولايات المتحدة

واشنطن

اعتداء جنسى

اغتصاب

امريكا

اخبار

خبر

اخبار امريكا

ولاية أوهايو الأمريكية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة