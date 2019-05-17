ضبط 9 تجار مخدرات بحملة أمنية بالخصوص والخانكة وشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 9 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، تفيد بالقبض على تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص والخانكة، تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 600 جرام من الحشيش المخدر، و60 جرام من مخدر الهيروين ، ومبالغ مالية ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما ضبطت مباحث قسم شرطة الخصوص، سيارة مبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للبحث عن السيارة والتحفظ علي المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص ، مفاده أنه أثناء مرور الرائد محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص بصحبته القوة المرافقة بناحية نفق الرشاح - دائرة القسم، تمكنوا من ضبط السيارة رقم 23726 ملاكي المنيا قيادة المدعو"علاء .ع .ع " 42سنة، ومقيم السلام أسيوط ، السابق اتهامه في قضية سرقة بالإكراة والمحكوم عليه هارب في جناية سرقة بالإكراه.

بالكشف عن السيارة تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9807 لسنة 2019م جنح قسم البساتين القاهرة بتاريخ 8/5/2019م عن بلاغ المدعو"هاني. ف. ت " 29 سنة،سائق ومقيم– ملوي ،المنيا.

تم اتخاذ إجراءات البحث عن السياره في حينه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بقيادة العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى.

جارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير 9 قضايا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير 14 قضية في مجال عدم حمل شهادة صحية، و 5 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير قضية فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير قضية في مجال تجميع السلع التموينية، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.