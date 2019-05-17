ضبط 3907 مخالفات مرورية وفحص 39 سائقا بالمنيا

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بضبط 3907 مخالفات مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 39 سائقا على الطرق السريعة وأخذ عينات لتتأكد من تعاطى المخدرات وتبين إيجابية حالة واحدة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه

كما أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 1140 حكم قضائى متنوع بين جنائى وجزئى واستئناف .

وكذلك تمكنت الحملة من ضبط 63 قضية تموينية متنوعه وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق .