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الجمعة، 17 مايو 2019 02:35 م
خالد صلاح
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ضبط 3907 مخالفات مرورية وفحص 39 سائقا بالمنيا

الجمعة، 17 مايو 2019 01:22 م
ضبط 3907 مخالفات مرورية وفحص 39 سائقا بالمنيا حملة مرورية - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية.  

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بضبط 3907 مخالفات مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 39 سائقا على الطرق السريعة وأخذ عينات لتتأكد من تعاطى المخدرات وتبين إيجابية حالة واحدة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه 
 
كما أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 1140 حكم قضائى متنوع بين جنائى وجزئى واستئناف .
 
وكذلك تمكنت الحملة من ضبط 63 قضية تموينية متنوعه وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق .

 


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