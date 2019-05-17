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ضبط 252 قضية بيئية و84 قضية ضرائب فى 24 ساعة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:55 ص
ضبط 252 قضية بيئية و84 قضية ضرائب فى 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ أحمد حسنى
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شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية مكثفة بمجال البيئة، والضرائب، والأموال العامة.

وأسفرت جهود شرطة البيئة عن ضبط 252 قضية متنوعة لكافة مخالفات قانون البيئة من "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فى ضبط 84 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وتوصلت جهود مباحث الأموال العامة لضبط 8 قضايا أموال عامة فى 24 ساعة.

 


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الاموال العامة

الضرائب

حملات امنية

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