video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10 أطنان ملح منتهى الصلاحية و1100 كيلو جبن مغشوش بكفر الشيخ

الجمعة، 17 مايو 2019 06:43 م
ضبط 10 أطنان ملح منتهى الصلاحية و1100 كيلو جبن مغشوش بكفر الشيخ حمله تموينيه -ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ بالتعاون مع الإدارة البيطرية، من ضبط "أ.ع.ع" صاحب معمل ألبان بقرية دقلت التابعة لمركز كفرالشيخ، لقيامه بالغش والتدليس فى صناعة نحو 1100 كيلو من الجبن الرومى بوضع استيكر أنه منتج فى شهر يناير 2019م فى حين أنه تم إنتاجه يوم 12مايو 2019م وذلك لبيعه على أنه جبن قديم، كما تم ضبط 700 كجم من الزبدة مجهولة المصدر بنفس المعمل، فضلاً عن ضبط نحو 10 أطنان ملح سياحات غير مخصص للاستهلاك الآدمى تستخدم فى صناعة الجبن الرومى، تحرر محضر رقم 195 جنح أمن دولة طوارئ وجارى العرض على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الاسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والادارات التموينية لمتابعة سير العمل بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 18 محضراً لأصخاب المخابز لنقص وزن الخبز يتراوح ما بين 18 لـ25 جراما، وتحررت المحاضر اللازمة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 614 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الشيخ

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الشيخ

ضبط 130 كيلو لحوم غير صالحه فى حملة تموينية بكفر الشيخ

تغريم أصحاب مخابز 53 ألف جنيه فى حملة تموينية بكفر الشيخ

ضبط 250 كيلو أسماك مملحة فاسدة في حملة تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ

تموين

جبن رومي

حملة تموينية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة