ضبط 10 أطنان ملح منتهى الصلاحية و1100 كيلو جبن مغشوش بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ بالتعاون مع الإدارة البيطرية، من ضبط "أ.ع.ع" صاحب معمل ألبان بقرية دقلت التابعة لمركز كفرالشيخ، لقيامه بالغش والتدليس فى صناعة نحو 1100 كيلو من الجبن الرومى بوضع استيكر أنه منتج فى شهر يناير 2019م فى حين أنه تم إنتاجه يوم 12مايو 2019م وذلك لبيعه على أنه جبن قديم، كما تم ضبط 700 كجم من الزبدة مجهولة المصدر بنفس المعمل، فضلاً عن ضبط نحو 10 أطنان ملح سياحات غير مخصص للاستهلاك الآدمى تستخدم فى صناعة الجبن الرومى، تحرر محضر رقم 195 جنح أمن دولة طوارئ وجارى العرض على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الاسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والادارات التموينية لمتابعة سير العمل بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 18 محضراً لأصخاب المخابز لنقص وزن الخبز يتراوح ما بين 18 لـ25 جراما، وتحررت المحاضر اللازمة .