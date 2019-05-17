ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى و25 قطعة حشيش بالغربية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبط " م إ ال ".24 سنه وشهرته أبو منة عاطل ومقيم بكفر بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش"، طلقة من ذات العيار، 25 قطعة حشيش مجهزة للبيع، هاتف محمول، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة.