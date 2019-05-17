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صور.. 7 معلومات عن أول مركز متنقل لخدمة العملاء والتوعية بمياه أسيوط

الجمعة، 17 مايو 2019 09:11 ص
صور.. 7 معلومات عن أول مركز متنقل لخدمة العملاء والتوعية بمياه أسيوط مركز متنقل يجوب الشوارع والميادين
أسيوط ـ محمود عجمي
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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن تسيير أول مركز متنقل يجوب الشوارع والميادين لتقديم  لخدمة العملاء والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه داخل المنازل.

"اليوم السابع" يستعرض أبزر الخدمات المقدمة للمواطنين داخل أول مركز متنقل تابع لشركة مياه أسيوط.

1- يستقبل مركز الخدمة المتنقل شكاوي المواطنين واستفساراتهم وتوضيح أي استعلام عن استهلاك المياه داخل المنازل.

2- يستطيع المواطنين تسديد فواتير المياه و الدفع الفوري وايضا العداد مسبف الدفع.

3- يقدم المركز المتنقل خدمات التوعوية التثقيفية للمواطنين لرفع الوعى الثقافى لدى المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه.

4- سيارة الخدمة المتنقل تحتوى علي شاشة عرض 56 بوصة لعرض أفلام توعوية والخدمات المقدمة من الشركة للمواطنين.

5- يوجد بالسيارة (2) حوض أحدهما مخصص لتعلم ثقافة ترشيد المياه، والآخر لتعليم تركيب القطع الموفرة، ومدى الاستفادة منها.

6- السيارة تحتوى علي مكتب لاستقبال شكوى المواطنين والرد على استفساراتهم ، مزود ببرنامج لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم (cms).

7- كما دعمت السيارة بمكتبه مخصصة لعرض المواد التثقيفية والتوعوية.

 

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (1)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (1)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (2)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (2)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (3)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (3)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (4)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (4)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (5)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (5)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (6)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (6)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (7)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (7)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (8)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (8)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (9)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (9)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (10)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (10)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (11)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (11)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (12)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (12)

أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (13)
أول مركز خدمة متنقل بمياه اسيوط (13)

 


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