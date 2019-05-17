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صور.. هنا "ممشى شيرى" أهم مناطق التنزه ويتردد عليه مئات الأسر بالغردقة

الجمعة، 17 مايو 2019 02:00 ص
صور.. هنا "ممشى شيرى" أهم مناطق التنزه ويتردد عليه مئات الأسر بالغردقة ممشى شيرى السياحى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حول شارع شيرى، الأشهر في مدينة الغردقة فى عام 2017، لممشي سياحى كبير، حيث تم افتتاحه على هامش احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي العام الماضى، واصبح من أهم المتنزهات في مدينة الغردقة.

يجذب ممشى شيرى السياحى، البالغ قرابة 365 الف مربع بوسط مدينة الغردقة المواطنين في الفترة المسائية دائما لقضاء وقت ممتع وسط سوق سياحي ضخم حيث أن شارع شيري يضم كبري المحلات التجارية السياحية.

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر أن ممشي شيري وممشي النصر من أهم المنتزهات بمدينة الغردقة، موضحا أن تم تحويل شارع شيري الي ممشي لخدمة المواطنين في المقام الاول ولفتح استثمارات  وفرص عمل والارتقاء بمستوي الخدمة التجارية المقدمة داخل الممشي.

وأضاف محافظ البحرالأحمر فى تصريحات خاصة ، أن ممشي شيري بلغت تكلفتة 11مليون جنيه، مؤكدا على أن تم وضع مقاعد خشبية، وآخرى رخامية لتهيأت المناخ للاهالى، والأسر لقضاء وقت ممتع مع أسرهم.

وأوضح المحافظ، أن تم منع مرور السيارات، تماما من شارع شيرى قديما، ممشى شيرى، ووضع اننرلوك مميز بكل الممشى، وكذلك وضع مظلات لحماية الأهالى من حرارة الشمس اذا فضلوا زيارة الممشي نهارا

ويشهد ممشى شيرى فى شهر رمضان الكريم، توافد المئات من الأسر، لقضاء وقت ممتع مع أطفالهم، حيث أن توجد منطقة مخصصة للعب الأطفال توفير خدمات مختلفة من حمامات سباحة ومياه شرب وخلافة.

من جانبه قال علي عبد ربه، أحد العاملين بالنشاط السياحى بالغردقة، أنه يصطحب أسرته دائما لممشي شيري حيث أن المكان اصبح من افصل الاماكن التي يمكن التمزه فيها بهدوء وامان.

وأضاف عبد ربه لـ" اليوم السابع"، أن فكرة تحويل اشهر الشوارع التجارية في الغردقة لممشى، عملت علي الارتقاء بالمستوي التجاري للشارع اكثر من الاول، موضحا أن البوابات التي وضعها علي مخارج الممشي رفعت معدلات الأمان لدي الاسر التي تتردد بشكل دوري علي الممشي وكذلك اصحاب البازرات السياحية.

من جانبه قال إسلام سيد، أحد اصحاب البازرات السياحية، بممشي شيري أن منذ إ تم تحويل الشارع للمشي وتغير كل شئ في المكان للأفضل حيث تم التعامل اولا بردع مع اصحاب المحلات بالنسبة للاشغالات كذلك تم ارتفاع مستَوي عملية البيع والشراء، وكذلك استمرار عمل الممشي لوقت متأخرة لكثرة للمترددين عليه وخاصة في شهر رمضان.

وأصاف سيد لـ" اليوم السابع" أن كذلك النظام الذي تم إنشاء الممشى به ووضع بوابات خارج الممشى أدى إلى الشعور بالأمان، وخاصة لاصحاب المحلات التجارية، مؤكدا أن ممشي شيرى من المشروعات الجبارة التي تم انشائها بمحافظة البحر الأحمر.

وكشف سيد ، أن أغلب الأسر التى تتردد على ممشى شيرى، من محدودى الدخل، حيث أن تلك المكان كان نجاة لهم من الشواطئ الخاصة التى لا تقل تذكرة دخولها عن 50 جنيه للفرد.

من جانبه قال بركات القاضي مساعد رئيس مدينة الغردقة، أن تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء على شوكت بمتابعة أعمال النظافة بممشي شيري بشكل يومي ودوري لخدمة المواطنين. 

وأضاف القاضي أن هناك مرور دوري لمتابعة اعمال الصيانة الدورية بالممشي لتهيأ المناخ الجيد للمواطنين في الاستمتاع مع أسرهم

 

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